Son Dakika Haberleri: Evinden atıldı, hapse girebilmek için muzla banka soydu: 'Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak...
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Evinden atıldı, hapse girebilmek için muzla banka soydu: 'Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak...

18 dakika önce

İngiltere'de başını sokabilecek bir yer bulmak için silah süsü verdiği muzla banka soyup hapse girmeye çalışan bir adam, soygun ve 'sahte silah' bulundurmak suçundan 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Evinden atıldı, hapse girebilmek için muzla banka soydu: 'Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak..., System.String[]

İngiltere'de evinden atılan ve hapse girebilmek için silah süsü verdiği muzla banka soyan bir adam 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, Laurence James Vonderdell adlı adam, 25 Mart'ta Bournmouth kentindeki Barclays Bank'ın bir şubesine girerek görevliye bir poşete sardığı muzu doğrulttu ve "Bu bir soygundur" dedi. Banka görevlisi, Vonderdell'e 1200 sterlin (Yaklaşık 8,800 lira) verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre soygundan sonra sokakta bir polis memurunun yanına giden Vonderdell, "Silahla banka soydum. Tutuklanmak istiyorum" dedi.

Polis memuru, 'Karakola git' dedi

Polis memuru Vonderdell'e karakola gitmesini tavsiye etti. Yürüyerek yaklaşık üç kilometre mesafedeki karakola giden Vonderdell, parayı eksiksiz olarak polise teslim etti, "Amacım kimseyi incitmek değildi. Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak için bunu yaptım" dedi.

Vonderdell, soygun ve 'sahte silah' bulundurmaktan suçlu bulundu.

Geçen hafta İsrail'de el bombası süsü verdiği avokadoyla beş gün arayla iki banka şubesini soyan bir kişi gözaltına alınmıştı.

İki bankadan toplam 8,300 dolar çalan 47 yaşındaki soyguncunun daha önce silahlı soygun suçundan üç yıl hapis yattığı bildirilmişti.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:14 
İngiltere, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rolls-Royce, Siemens'in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor Mahalle sakinlerinin ihbarıyla boş arsaya giden polis, kadın cesedi buldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:32:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinden atıldı, hapse girebilmek için muzla banka soydu: 'Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]