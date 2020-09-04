Evinden çevreye silahla ateş açan şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Evinden çevreye silahla ateş açan şüpheliye gözaltı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde evinin penceresinde çevreye silahla ateş açan S.A., polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen S.A. evinin penceresinde tabanca ve pompalı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. S.A. ikna çabalarına rağmen balkona çıkıp, park halinde içinde kimse bulunmayan 2 polis aracına da ateş ederek zarar verdi. S.A., polisin uzun süren uğraşları sonucu ikna edilerek, gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, S.A.'nın evinde yapılan aramada 3 adet pompalı tüfek, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 94 adet av tüfeği fişeği ve 135 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildiği belirtilerek, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ANKARA, -