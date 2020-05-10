Evinden çıkamayan 65 yaş üstü engelli vatandaşlara, engelsiz taksi hizmeti- Özel araçla evinden... - Son Dakika

- Evinden çıkamayan 65 yaş üstü engelli vatandaşlara, engelsiz taksi hizmeti

Özel araçla evinden alındı, kızı ile güneşli havanın tadını çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan ve sokağa çıkma izninden faydalanamayan 65 yaş üstü engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin engelsiz taksi hizmeti ile korona virüs mücadelesinde ilk kez sokağa çıkarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Korona virüsle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü için bugün sokağa çıkma izni getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü engelli vatandaşların dışarıya çıkabilmesi için "Engelsiz Kocaeli Taksi" ile hizmet verdi. Böylece engelli vatandaşların nefes alması sağlandı. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması saat 11.00 itibariyle belli saatlerde olmak üzere kaldırıldı. Yasağın kalkması ile dışarıya çıkmak isteyen 65 yaş üstü engelli vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki "Engelsiz Kocaeli Taksi" ile ulaşım hizmeti verildi.

Evinden taksi ile alınınca güneşli havanın tadını çıkardı

Yasağın kalkmasıyla dışarı çıkmak isteyen 65 yaşındaki yürüme engelli Halise Canlı, "Engelsiz Kocaeli Taksi" hizmetinden yararlanmak istedi. 'Engelsiz Kocaeli Taksi' hizmeti özel asansörlü sistemi ile tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylere rahatlıkla hizmet verebiliyor. Randevusunu alan 65 yaşındaki engelli Halise Canlı'yı ekipler yasağın kalktığı saatte evine giderek aldı. Kızı ile birlikte evinden alınan Halise Canlı, 45 gün sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti ile güneşin tadını çıkardı.

"Allah devletimizden razı olsun"

Engelli olduğu için ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden 65 yaşındaki Halise Canlı; "Salgından sonra yaşımız gereği dışarıya çıkmamız yasaklandı. Ben zaten yürüme engelli olduğum için tek başıma dışarıya da çıkamıyordum. Belediyemizin engellilere hizmet verdiğini duydum. Aradım, Allah razı olsun gelip beni evimden alıp, kızım ile birlikte dışarıya çıkardılar. Allah devletimizden razı olsun. 45 gün sonra güneşin, temiz havanın tadını çıkardım" dedi.