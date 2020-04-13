Evinden çıkamayan amcadan 'Türk bayrağı' isteği - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü Musa Özkan'ın evine asmak için talep ettiği Türk bayrağı, polis ekipleri tarafından temin edilerek teslim edildi.



Erciş ilçesinde ikamet eden 65 yaş üstü Musa Özkan'ın evine asmak için Türk bayrağı talep etmesi üzerine polis ekipleri seferber oldu. Ekipler, temin ettikleri Türk bayrağını Musa Özkan'a teslim ederken, diğer ihtiyaçlarını da karşıladı. Bayrağı öperek teslim alan ve evine asan Özkan, polis ekiplerine teşekkür etti.



Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın emekli maaşları Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerinde teslim edilerek, talepleri doğrultusunda gıda, temizlik ve ilaç ihtiyaçları karşılanmaktadır. Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden Musa Özkan, korona virüs salgınına karşı 65 yaş yasağı nedeniyle dışarı çıkamayınca Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak, evine asmak için Türk bayrağı istedi. Polis memurları tarafından Türk bayrağı Musa Özkan'a teslim edildi" dedi. - VAN