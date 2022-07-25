Evinden çıkamayan hastanın deniz kenarı isteği ambulansla yerine getirildi

AYDIN'da, 'Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi Engelli Veri Bankası' projesi kapsamında il genelinde 2 bin 830'u yatalak olmak üzere 6 bin 502 hastaya evde hizmet verilmeye başlandı. Hastaların isteğini yerine getiren ekipler Nuray Gürbüz'ün (56) deniz kenarına gitme talebini ambulansla yerine getirdi.

Aydın Valiliği koordinesi ve diğer kurum ve kuruluşların da desteği ile 21 Aralık 2022 tarihinde başlatılan 'Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi Engelli Veri Bankası' projesi kapsamında 6 bin 502 hasta evde bakım hizmeti verilmeye başlandı. Proje kapsamında evde yatalak olarak tedavi gören 2 bin 830 dışarıya çıkamayan hastanın isteği de yerine getiriyor. Efeler İlçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan yatalak hastalardan Nuray Gürbüz'e sağlık ekipleri nereye gitmek istediğini sordu. Gürbüz'ün, deniz kenarına gitmek istediğini söylemesi üzerine evden sedye ile alınarak ambulansla sahil kenarına götürüldü. Burada ambulanstan indirilen Gürbüz, sedye üzerinde denizi izlemenin keyfini yaşadı. Evden çıkamayan her hastanın isteğini farklı şekillerde yerine getiriliyor.