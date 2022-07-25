Evinden çıkamayan hastanın deniz kenarı isteği ambulansla yerine getirildi - Son Dakika
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Evinden çıkamayan hastanın deniz kenarı isteği ambulansla yerine getirildi

25.07.2022 17:38
Evinden çıkamayan hastanın deniz kenarı isteği ambulansla yerine getirildi

AYDIN'da, 'Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi Engelli Veri Bankası' projesi kapsamında il genelinde 2 bin 830'u yatalak olmak üzere 6 bin 502 hastaya evde hizmet verilmeye başlandı.

AYDIN'da, 'Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi Engelli Veri Bankası' projesi kapsamında il genelinde 2 bin 830'u yatalak olmak üzere 6 bin 502 hastaya evde hizmet verilmeye başlandı. Hastaların isteğini yerine getiren ekipler Nuray Gürbüz'ün (56) deniz kenarına gitme talebini ambulansla yerine getirdi.

Aydın Valiliği koordinesi ve diğer kurum ve kuruluşların da desteği ile 21 Aralık 2022 tarihinde başlatılan 'Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi Engelli Veri Bankası' projesi kapsamında 6 bin 502 hasta evde bakım hizmeti verilmeye başlandı. Proje kapsamında evde yatalak olarak tedavi gören 2 bin 830 dışarıya çıkamayan hastanın isteği de yerine getiriyor. Efeler İlçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan yatalak hastalardan Nuray Gürbüz'e sağlık ekipleri nereye gitmek istediğini sordu. Gürbüz'ün, deniz kenarına gitmek istediğini söylemesi üzerine evden sedye ile alınarak ambulansla sahil kenarına götürüldü. Burada ambulanstan indirilen Gürbüz, sedye üzerinde denizi izlemenin keyfini yaşadı. Evden çıkamayan her hastanın isteğini farklı şekillerde yerine getiriliyor.

'ÖRNEK BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİLDİ'Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi"Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Koordinesi'nde Aydın'da 'Engelli Veri Bankası' oluşturduk. Buradaki temel amacımız tüm engellileri bir kayıt sistemi içerisinde görebilmekti. Engellilerin yanında özellikle süreğen ve kronik hastalıkları da bu kayıt sistemine dahil ettik. İl Sağlık Müdürlüğümüzün hastanelerde oluşturulan ekiplerle il genelinde sağlık hizmetleri verilmektedir. Toplamda Aydın il genelindeki verilere baktığımızda 6 bin 502 kişiye sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Bunların önemli bir kısmı yatalak hasta durumundalar. Bu yatalak hastalarımızın belirli talepleri beklentileri olabilir, diye İl sağlık Müdürlüğü Türkiye'ye de örnek olabileceğini değerlendirdiğimiz bir projeyi hayata geçirdi. Onların taleplerini alarak nereye gitmek istediklerini, arzularının ne olduğunu sordu. Bunla ilgilide ilgili birimlerimiz devreye girerek onların taleplerini karşılama adına bir çalışma gerçekleştirdi. Hastalarımızın arzu ettikleri, düşündükleri ve hayal ettikleri bazı davranışları ortaya koydular. Hastalarımızın moral motivasyonunu daha üst noktalara taşıyabilecek güzel bir çalışma."'HER DİLEK SONRASI HASTALARIMIZIN ŞİFASINA KATKI SUNDUK'Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de  "Aydın'da valimizin talimatıyla kurduğumuz 'Engelli Veri Bankası' üzerinden tıbbi cihaza tam bağımlı hastalarımıza evde sağlık hizmetleri vererek evde tedavi hizmeti vermekteyiz. Ancak yaptığımız ziyaretlerde sosyal ihtiyaçlarının son derece kıymetli olduğu ve tedavilerin çok ciddi olduğunu fark ettik. Bunun üzerine kurduğumuz operasyon merkeziyle de o hastalarımızın tıbbi verilerini tekrar inceledik. Buna uygun olan hastalarımızın transferleri için gerekli ekipleri oluşturduk. Her bir yerine getirdiğimiz dilek sonrasında hastalarımızın şifalarına katkı ve aynı zamanda bu alanda görev yapan arkadaşlarımızın motivasyonlarında ciddi derecede artış olduğu gözlendi" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Efeler, Aralık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinden çıkamayan hastanın deniz kenarı isteği ambulansla yerine getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinden çıkamayan hastanın deniz kenarı isteği ambulansla yerine getirildi - Son Dakika
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