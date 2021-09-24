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Evinden çıkamayan vatandaşlar mobil ekiplerce aşılanıyor - Son Dakika

Evinden çıkamayan vatandaşlar mobil ekiplerce aşılanıyor

24.09.2021 14:02
Evinden çıkamayan vatandaşlar mobil ekiplerce aşılanıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen "evde aşılama" uygulaması aralıksız devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen "evde aşılama" uygulaması aralıksız devam ediyor.

Ülke genelinde salgını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında, evde aşı uygulaması da önemli bir yer tutuyor.

Kentte hastane ve aile sağlığı merkezlerinde sürdürülen aşılama çalışmalarının yanı sıra mobil aşı ekiplerince 65 yaş ve üstü vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor.

Bu kapsamda Maltepe'de yaşayan ve evinden çıkamayan 78 yaşındaki Saime Rabia Erim'in 3. doz Kovid-19 aşısı, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin de katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette yapıldı.

Ziyarette, İlçe Sağlık Müdürü Hasan Şahin'in de eşlik ettiği Kaymakam Tiryaki, bir süre Erim ve ailesiyle sohbet etti.

Daha sonra kontrolleri yapılan ve aşı yaptırmaya engel bir durumu bulunmayan Erim'e, 3. doz aşısı uygulandı.

"Daha çok vatandaşımızı aşılamak istiyoruz"

Aşı uygulamasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaymakam Tiryaki, Kovid-19'un bütün dünyada oluşturduğu negatif etkileri önlemek için aşı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, hastalıktan korunmanın tek yolunun aşılamadan geçtiğini söyledi.

Tiryaki, "Ne kadar çok aşı olursak, düzenli aşı yaptırırsak Kovid-19'un bulaşma riskini de o derece azaltıyoruz. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde il ve ilçemizde de aşılama çalışmaları devam ediyor. Maltepe, İstanbul'un ilçeleri arasında aşılama oranında ön sıralarda geliyor. Ancak 3. doz aşılamada 65 yaş üzerine özellikle bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Daha çok vatandaşımızı aşılamak istiyoruz." diye konuştu.

İlçede 65 yaş üstü 3. doz aşılamada da çok iyi bir noktada olduklarını ancak yüzde 100 oranına ulaşmayı hedeflediklerini, dolayısıyla da çalışmalara destek vererek ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Tiryaki, emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti.

İlçe Sağlık Müdürü Hasan Şahin de "İlçemizde birinci doz aşısı olan 12 yaş üstü vatandaşlarımız yüzde 84 civarında. Aşıya karşı bir güven var." dedi.

Bu oranı daha yüksek bir seviyeye çekmeyi istediklerini ifade eden Şahin, pandeminin ancak aşılamayla sona erebileceğini sözlerine ekledi.

COVIRAN Bereket, Bahri Tiryaki, Hisarcık, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinden çıkamayan vatandaşlar mobil ekiplerce aşılanıyor - Son Dakika


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