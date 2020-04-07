Evinden çıkamayan yaşlı adamın odunlarını polis kesti - Son Dakika

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Evinden çıkamayan yaşlı adamın odunlarını polis kesti
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurunun yaşlı adamın odunlarını kesmesi MALATYA - Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 89 yaşındaki Abuzer Karahan'ın yardım talebini karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis...
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurunun yaşlı adamın odunlarını kesmesi MALATYA - Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 89 yaşındaki Abuzer Karahan'ın yardım talebini karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memuru, Karahan'ın kapısındaki odunlarını hızarla kesti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:10 Kaynak: AA
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