Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

6 saat önce

Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı kurduğu 'Vefa İletişim Merkezi' aracılığıyla dışarı çıkma yasağı olan vatandaşlara erzak ve sıcak yemek dağıtımı yaptı.

korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından 'Vefa İletişim Merkezi' kuruldu. Yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bir telefonla erzak ihtiyaçları karşılanıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini koronavirüs salgınına karşı ilaçlayıp sıcak yemek yardımı yapıyor.

Yaşadığı ev dezenfekte edilen ve erzak yardımı yapılan 81 yaşındaki Cüneyit Altunç, "Teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun diyorum, beni burada bırakmadınız diye canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

82 yaşındaki Namık Abdibaş ise, "Allah Razı olsun diyorum, başka ne diyebiliriz ki? Başa gelen çekilir artık. Her şeye uyacağız. Can bu, mecburuz" diye konuştu.

Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Gaziosmanpaşa, Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:13 Kaynak: İHA

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