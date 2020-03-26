Evinden çıkamayan yaşlılara sıcak yemek - Son Dakika

Evinden çıkamayan yaşlılara sıcak yemek

Zabıtalar sokağa çıkışlarına sınırlama getirilen ulu çınarların evlerine yemeklerini götürüyor

Bu örnek uygulamadan 300 kişi faydalanıyor

ÇORUM - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçların karşılanması içinde Çorum'un İskilip ilçesinde belediye seferber oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkışlarına sınırlama getirmesinin ardından İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatlarıyla evlerinden çıkan yaşlılara yemek hizmeti verilmeye başlandı.

Hergün belediye bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi'nde hazırlanan yemekler 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dağıtılıyor. İlçede yaşayan vatandaşlar belediye ile iletişe geçtikleri andan itibaren Zabıta ekipleri tarafından belirlenen adreslere yemekler götürülüyor. İskilip Belediyesi tarafından başlatılan bu örnek hizmetten 300 kişi faydalanıyor. Ulu çınarların yardımına koşan belediye ekipleri ayrıca kurulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" ile de bu vatandaşların faturalarını ödüyor, alışverişlerini yapıyor, Zabıta ekipleri her türlü ihtiyaçlarını karşıladıkları vatandaşları ayrıca salgına karşı bilgilendirerek, evlerinden çıkmamaları için uyarıyor.

Aşevimiz tarafından 300 kişiye yemek veriliyor

Ülkemizin Koronavirüs salgınıyla büyük bir savaş içerisinde olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, "İskilip Belediyesi olarak bu mücadelenin içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda evlerinden çıkması sınırlanan yaşlılar ve kronik hastalarımıza Aşevi vasıtasıyla yemek servisi yapıyoruz. Şuanda 300 kişiye yemek servisi yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz hergün hijyenik koşullarda belirlenen evlere yemeklerini götürüyor ve büyüklerimizin bu hizmetten faydalanmasını sağlıyor. Ramazan ayında bu sayının bine kadar ulaşmasını planlıyoruz. İlçemiz için önemli bir hizmet. Hayırseverlerimizin de desteklerini bekliyorum" dedi.

Yaşlılarımızın evleri temizlenerek dezenfekte ediliyor

Bunun yanı sıra evde bakım hizmetlerinin de devam ettiğini anlatan Başkan Sülük, "Yaşlılarımızın evlerini temizliyoruz. Dezenfekte ediyoruz. ve yeni Vefa grubu ile yaptığımız çalışmayla da evden çıkamayan tüm vatandaşlarımızın elektrik faturalarını, su faturalarını, maaşlarını, alışverişlerini tüm kurumlarla işbirliği içerisinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreçten en az hazarla çıkılmasını istiyoruz. Yaşlılarımız evlerinde kalsınlar. Sağlıklı kalsınlar. Bu süreci inşallah hep beraber en az sıkıntılı şekilde atlatalım" ifadelerini kullandı.