Evinden Çıkan Sarı Yelekleri "Çevreciyim" Diyerek Savundu
19 dakika önce
Evinden çıkan sarı yelekleri "Çevreciyim" diyerek savundu Sarı yeleklerle yakalanan ailenin pişkinliğiBURSA - Bursa KOM ekipleri tarafından evinde sarı yelek bulunan öğretmenin karısı, "Ben Dünya Çevre Örgütü üyesiyim, bu yelekler oradan kalma" dedi.
Evinden çıkan sarı yelekleri "Çevreciyim" diyerek savundu
Sarı yeleklerle yakalanan ailenin pişkinliği
BURSA - Bursa
KOM ekipleri tarafından evinde sarı yelek bulunan öğretmenin karısı, "Ben Dünya Çevre Örgütü üyesiyim, bu yelekler oradan kalma" dedi.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın hücre evleri olarak bilinen gaybübet evlerine yönelik operasyon düzenledi. 28 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Koza
İpek grubu bünyesinde bulunan eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı ve örgüt mensubu olduğu için meslekten ihraç edildiği öğrenilen bir şahsın evinde 19'u sarı, 9'u turuncu 28 adet yelek ele geçirildi. Özellikle son zamanlarda Avrupa
'da iktidar ve hükümet karşıtı gruplarca giyildiği bilinen yelekler operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Evinde yelek ele geçirilen FETÖ'cü eski öğretmenin eşi, "Ben Dünya Çevre Örgütü üyesiyim. Bu yelekler oradan kalma" diyerek kendini savundu. Ev sahibesi yeleklerden görüntü almak isteyen habercilere tepki göstererek bir gazeteciyi darp etti. Operasyonda ele geçirilen yeleklere emniyet mensuplarınca el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:30 Kaynak: İHA
Evinden Çıkan Sarı Yelekleri "Çevreciyim" Diyerek Savundu
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