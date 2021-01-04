30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor - Son Dakika

30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor

04.01.2021 10:09

30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Açıkgöz, mezarlığın bakımını 30 yıldır gönüllü olarak yapıyor.

30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Açıkgöz, mezarlığın bakımını 30 yıldır gönüllü olarak yapıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Açıkgöz, 1956 yılında Bilecik'ten Gebze'ye taşındı. Burada uzun süre farklı işlerde çalışan Açıkgöz, emekli olduktan sonra kendisini mezarlıklara adadı. Yapacak bir iş bulamayan ve boş durmak istemeyen Açıkgöz, Gebze'de bulunan ve içerisinde annesinin mezarının da yer aldığı Osman Yılmaz Mezarlığı'na gelip gitmeye başladı. Mezarlığa geldiği günlerde ortalığı temizleyen Açıkgöz, bu durumu alışkanlık haline getirdi. Açıkgöz, yaklaşık 30 yıldır günde 3 kere olmak üzere mezarlığa gelerek, elinden geldiğince buranın temizliğini yapıyor. Açıkgöz aynı zamanda burada bulunan ağaçların, bitkilerin budama işiyle uğraşıp, onların bakımlarını da üstleniyor. Bu işi tamamen gönüllü olarak yapan yaşlı adam, hiç kimseden hiçbir ücret de istemiyor. Mezarlıkta yatan vatandaşların yüzde 80'ini tanıdığını söyleyen Açıkgöz, mezar yerlerini bulmaları konusunda vatandaşlara da yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Bu işi Allah rızası için yapıyorum"

Yaklaşık 41 yıl önce emekli olduğunu ve o günden beri hiçbir iş yapmadığını söyleyen Ahmet Açıkgöz, "Çınar Camii'nin yapılmasında yönetimde görev aldım, fahri görevliydim. Kapı kapı dolaştık, yardım topladık camiyi yaptık. Ondan sonra ben kendimi mezarlıklara adadım. Bu Osman Yılmaz Mezarlığı'na evim yakın olduğu için, mezarlığa geliyorum, gülleri ilaçlıyorum, buduyorum, ağaçları buduyorum, mezarlıklara bakıyorum, suluklara su koyuyorum. Kimseden de bir şey beklediğim yok benim. Ben bu işi Allah rızası için yapıyorum. Bu mezarlıkta yatanların yüzde 80'inin tanıyorum, çoğunu da kendim koydum kabristana. Evim de yakın olduğu için hep cenazelerde bulundum. Eskiden hep eş, dosttuk, yeni çarşıdaydık. Boş duruyorum, ne yapayım ben? Gelip giderken aklıma bir ilham geldi. Devamlı mezarlıklara girip çıkıyorum, yardımcı oluyorum vatandaşa. Günde 3 sefer buraya uğruyorum. Elimden geldiği kadar temizliyorum. Çeşmeyi temizlemek bir şey değil ki. 5 litre suyla bir fırçalayıp geçiyorum. Mezarlığın her yerinde benim takımım var" dedi.

"Çok fazla su israfı var"

Mezarlığa gelen vatandaşların çeşmelerdeki suyu israf etmesinden yakınan Açıkgöz, "Burada 5 tane çeşme var, onların yapımında ben rol aldım. Tanıdığım hayırseverlere rica ettim 'Buralara çeşme yapın' diye. Hayırlarına çeşme yaptılar buraya. Kendilerine 100'er metre hortum almalarını söyledim, aldılar. Burada her çeşmenin başında hortum vardı. Fakat vatandaş geliyor, hortumu takıyor, mezarlığa 10 ton su bırakıyor. Buraya yazın 30 bin lira su parası geliyor. Millet geliyor, hortumu takıyor, mezarlığını suluyor da suluyor. Bir şey olmaz, burada sulanacak yer suluklar. Onlar da kuşlar, kediler, köpekler için. Mezarda çiçeğin, gülün varsa sula. Mezara neden 10 ton su bırakıyorsun? Çok fazla su israfı var" diye konuştu.

"Buradan zarar gelmez, fayda gelir"

Vatandaşların mezarlıkta yatan yakınlarını ziyaret etmeleri gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, "Vatandaşlar, varisi olanlar meftalarına sahip çıksın. Şimdi bunun varisi üçüncü kuşakta, dördüncü kuşak bu mezara gelmez. Bu mezarlıkta meftası olanlar gelsin burada ziyaret etsin. Buradan zarar gelmez, fayda gelir. Okusun, üflesin. Demek istediğim, mezarlarına sahip çıksınlar. Mezarlara bakılmıyor" şeklinde konuştu.

30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor

Ahmet Açıkgöz, Kocaeli, Emekli, Gebze, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor - Son Dakika


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