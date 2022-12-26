Başkasından hamile kalan kadın kocasıyla Müge Anlı'nın programında yüzleşti! Dehşete düşüren itiraf: Beni adam adam gezdirdi - Son Dakika
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Başkasından hamile kalan kadın kocasıyla Müge Anlı'nın programında yüzleşti! Dehşete düşüren itiraf: Beni adam adam gezdirdi

26.12.2022 12:18

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programında evinden kaçtıktan sonra başkasından hamile kalan Hüda Özden adlı kadın, kocası Ferdi Özden ile yüzleşti. Kocası hakkında "Beni adam adam gezdirdi, sattı" diyen Hüda Özden, stüdyodakilerin şok olmasına neden oldu. Reji ortada dolaşan iddialar sebebiyle yayının sesini sık sık kesmek zorunda kaldı.

İddialara göre kocasından ayrılmasının ardından evden kaçan ve yeniden eve döndüğünde başkasından hamile olan Hüda Özden, yeniden kocasıyla ve onun sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı. Fakat bir süre sonra yeniden ortadan kaybolan Özden, başkasından olan çocuğu da kocasına bıraktı. Canlı yayına katılan Ferdi Özden, kendisinin çalıştığı sırada eve başka erkekler alındığını öne sürdü. Bu sözler büyük şaşkınlık yarattı. Hüde Özden'in madde bağımlısı olduğu da öne sürüldü.

Başkasından hamile kalan kadın kocasıyla stüdyoda yüzleşti, sözleri resmen kan dondurdu: Beni adam adam gezdirdi

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Hüda Özden ve Ferdi Özden, bugün Müge Anlı'nın stüdyosunda canlı yayında yüzleşti. İki taraf birbiri hakkında iddialarda bulunurken, Hüda Özden adlı kadının iddiaları resmen kan dondurdu. Kocasının kendisini başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyleyen Hüda Özden, "Ses sus. Beni adam adam gezdirdin. Beni sattın" ifadelerini kullandı.

"MADEM SATTIM, NEDEN BENİM YANIMA GELİYOR"

Eski eşinin iddialarının ardından yeniden söz alan Ferdi Özden ise, "Madem ben bu kadını sattım. Neden benim yanıma geliyor. Zavallı bir insan değil o. Parası bitince benim yanıma geliyor" dedi.

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Müge Anlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkasından hamile kalan kadın kocasıyla Müge Anlı'nın programında yüzleşti! Dehşete düşüren itiraf: Beni adam adam gezdirdi - Son Dakika


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