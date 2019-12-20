Evinden uyuşturucu satan genç tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinden uyuşturucu satan genç tutuklandı - Son Dakika

Evinden uyuşturucu satan genç tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinden uyuşturucu satan genç tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Ö.C. isimli şahıs ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada, şüpheli şahıs ile teması görülen bir kişiden 10 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Narkotik polisi olayın devamında 26 yaşındaki Ö.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Zanlının ikametinde yapılan aramada 26 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Narkotik bürosundaki sorgusu tamamlanan Ö.C. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.C. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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