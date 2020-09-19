Evinden uzaklaştırılan adam, karısını başka erkekle bulunca dehşet saçtı - Son Dakika

Evinden uzaklaştırılan adam, karısını başka erkekle bulunca dehşet saçtı

Bursa'da 2 gün önce evinden uzaklaştırılan adam, eşini bir erkekle yakalayınca ikisini de feci şekilde darp etti, daha sonra da boğazına bıçak dayayarak intihara kalkıştı

BURSA - Bursa'da eşinin 2 gün önce kendisi için evden uzaklaşma kararı aldırdığı adam, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Evde eşini başka bir erkekle bulan adam ikisini de feci şekilde darp edip, elindeki bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı.

Darp ve intihara teşebbüs olayı, dün akşam 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 49 yaşındaki Reşat Ç. için 2 gün önce eşi Işıl Ç.'nin şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi.

Ancak Reşat Ç. eşinin kendisini aldattığı düşüncesiyle Kocaçınar sokak üzerindeki evine geldi. Reşat Ç. içeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Eşi Işıl Ç. ile O.S. isimli kişiyi evde gören Reşat Ç. çılgına döndü. Eşinin başını aynaya vurup darp eden, O. S.'yi de feci şekilde döven Reşat Ç. daha sonra bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı.

Reşat Ç. polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Işıl Ç. tedavisi için Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken O.S. ve Reşat Ç. gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.