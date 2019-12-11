Evinden uzaklaştırılan koca otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinden uzaklaştırılan koca otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken öldü - Son Dakika

Evinden uzaklaştırılan koca otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken öldü

7 saat önce

Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Haydar Ali Durkun, bir süredir barındığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Evinden uzaklaştırılan koca otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken öldü, System.String[]

Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Haydar Ali Durkun, bir süredir barındığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Mamak ilçesinde Akdere Merkez Camisi önünde bulunan 06 AY 8446 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin kapısını açtıklarında Haydar Ali Durkun'un (67) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, bu sırada otomobilde yanan piknik tüpü buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Durkun'un ısınmak için yaktığı piknik tüpünün oksijeni emmesiz sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Durkun'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Durkun'un eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkemece evinden uzaklaştırıldığı ve bir süredir otomobilinde barındığı bilgisine ulaşıldı.

Haydar Ali, Mamak, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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