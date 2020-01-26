Evinden yayılan kötü kokudan yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinden yayılan kötü kokudan yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika

Evinden yayılan kötü kokudan yaşlı adamın cesedi bulundu

1 saat önce

Esenyurt'ta eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan yaşlı adamın evinden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları polise haber verdi.

Esenyurt'ta eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan yaşlı adamın evinden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları polise haber verdi. Polis çilingir yardımıyla eve girince talihsiz adamın çürümeye başlamış cesedi ile karşılaştı.

Olay Esenyurt Fatih Mahallesi 889 sokakta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Çilingir'in evinden kötü kokular yükselmeye başladı. Kokuyu fark eden komşuları polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Yaşlı adamın çürümeye başlamış cesedini gören polis ekipleri olay yeri inceleme ekibi çağırdı. Yapılan incelemede talihsiz adamın yaklaşık bir hafta önce vefat ettiği belirlendi.

Yaşlı adamın evinde yapılan incelemenin ardından cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evinden yayılan kötü kokudan yaşlı adamın cesedi bulundu

Fatih Mahallesi, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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