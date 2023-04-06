Evine 200 metre kala kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evine 200 metre kala kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

06.04.2023 09:40
Evine 200 metre kala kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken evine 200 metre kala kalp krizi geçirerek kaza yapan 41 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken evine 200 metre kala kalp krizi geçirerek kaza yapan 41 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun- Ordu karayolu üzerinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mollayakupoğlu (41), idaresindeki 34 DZR 436 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücü önce refüje, daha sonra da kaldırıma çarparak yoldan çıktı. Evine 200 metre kala kalp krizi geçirerek kaza yapan Fatih Mollayakupoğlu'na kaza yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Duran kalbi kalp masajı ile çalıştırılmak istenen 2 çocuk babası Mollayakupoğlu, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Kalp Krizi, Samsun, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine 200 metre kala kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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