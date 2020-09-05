Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap: "Yunan bayrağı dalgalanamaz" - Son Dakika

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap: "Yunan bayrağı dalgalanamaz"

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı, Yunan Armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev olarak bilinen Akhisar'daki tarihi evini 3 milyon euro teklif edilmesine rağmen Yunanlılara satmadı.

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı, Yunan Armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev olarak bilinen Akhisar'daki tarihi evini 3 milyon euro teklif edilmesine rağmen Yunanlılara satmadı.

Yunan armatör Aristotle Onassis'in Manisa'nın Akhisar ilçesindeki doğduğu ev olarak bilinen tarihi bina hikayesiyle oldukça ilgi çekiyor. Koruma altında bulunan ve armatör Onassis'in doğduğu ev olarak bilinen 3 tarihi bina 1972 yılında Akhisarlı işadamı Cemal Yalazı tarafından satın alınmasının ardından Yalazı, evi eşi Mihriye Yalazı üzerine yaptırdı. Yalazı ailesinin yuvası olan binada Cemal Yalazı 2004 yılında hayatını kaybetmesi sonrası Mihriye Yalazı tek başına yaşamaya başladı.

Yunanlı vakıf evi satın almak istedi

Dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı, evin hikayesinin bilinmesiyle birlikte Yunanistan İzmir Konsolosluğu yetkilileriyle evi görmeye geldi. Vakıf adına evi satın almak istediklerini belirten heyet, Mihriye Yalazı'nın olumsuz cevabıyla karşılaştı. Ev için teklifi yükselten vakıf yöneticileri ev için 3 milyon euro teklif etti. Bu para karşısında da olumsuz cevabını devam ettiren Yalazı, "Yunan bayrağı dalgalanamaz" diyerek heyeti geri gönderdi.

"Evi satın almak için 3 milyon euro teklif ettiler"

Tarihin izlerini taşıyan koruma altındaki 3 katlı eviyle ilgili hikayeyi anlatan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı, "3 kızım, 1 oğlum var. Benim yaşadığım ev herkesin bildiği Onassis'in doğduğu yer olan tarihi bina. Eşim Cemal Yalazı bu evi 1972 yılında aldı ve evin tapusunu da benim üzerime yaptı. Bizim burada çok güzel günlerimiz geçti. Bir gün Yunan armatör Onassis adına kurulan vakıf yöneticileri evi görmek istediler. Evi görmeye korumalarla gelmişlerdi. Gelenler arasında vakıf yöneticilerinin yanı sıra Yunanistan konsolosluğundan yetkililer de varmış. Evi Onassis Vakfı'nın değerlendirmek istediğini söylediler. Evi satın almak için 3 milyon euro teklif ettiler. Bu para karşısında çok şaşırdık" dedi.

"Yunan bayrağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi anladım"

Teklif karşısında şaşıran ve durumu aile arasında konuştuklarını anlatan Mihriye Yalazı, bir Türk askerinin konuşmasıyla evi satmamaya karar verdiklerini söyledi. Yalazı, "O tarihlerde Akhisar'da Garnizon Komutanı olan Cüneyt Kavuncu ziyaretimize geldi. Vatan sevdalısı, Atatürkçü, milliyetçi bir Türk askeri olan Kavuncu, bu evi satmanın vatanı satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanistan bayrağının dalgalanacağını, Akhisar Askerlik Şubesi'ndeki Türk bayrağı ile Yunan bayrağının aynı sokakta bulunmasının her Türk'ü yaralayacağını anlattı. Ben bu sözlerle burada Yunan bayrağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi anladım. Eşim ile mutlu günler geçirdiğimiz bu evi Onassis Vakfı'na satmama kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Tarihi ev güzelliğiyle ilgi çekerken, Mihriye Yalazı, torunu Pelin Demircan ile birlikte evine adeta gözü gibi bakıyor. Yalazı, "Normal bir eve göre daha çok bakım istiyor. Ama biz içinde yaşadığımız, anılarımızın olduğu bu tarihi evi korumaya kararlıyız" diye konuştu.

Aristotle Onassis kimdir?

20. yüzyılın en meşhur Yunan armatörü Aristotle Onassis 1906 yılında doğdu, İzmir ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde yaşadı. Ticaretle uğraştı, dünyanın sayılı zenginlerinden biri oldu. 1922 yılında İzmir yangını sonrası birçok Yunan vatandaşları gibi Onassis de Yunanistan'a göç etti. Daha sonra çok ufak bir birikim ile göçmen olarak Arjantin'e gitti.

İlk olarak bir şirkette telefon operatörü olarak çalışmaya başlayan Onassis, aynı zamanda babasının da yardımı ile Türkiye'den tütün ticaretine başladı. Türk tütününün Küba tütünlerinden daha hafif olması sebebiyle bu işten büyük paralar kazandı. Hem çalıştığı telefon operatörlüğü hem de tütün ticareti ile Aristotle Onassis, kısa zamanda finansal olarak oldukça iyi bir konuma geldi. Öyle ki 1925 yılında hem Yunan ve Arjantin vatandaşlığını elde etti ve aynı zamanda Yunanistan'ın Arjantin Başkonsolosu oldu. Zenginliği ve evlilikleriyle ünlü olan Yunan Armatör Onassis, en çok konuşulan isimlerden biriydi. Nitekim 1950 sonlarından 1960'ların sonlarına kadar yaşanan bu maceranın sonunu Onassis'in yaşadığı büyük trajedi getirdi.

Kurduğu imparatorluğun varisi olarak gördüğü oğlu Aleksandros Onassis'in, 1973'te kendi kullandığı uçağın düşmesiyle hayatını kaybetmesi Aristotles Onassis'i "manen" öldürecekti. Onassis, 1975'te kas erimesi hastalığı ile yaşadığı "hızlı" hayata veda etti. Özel adası Scorpion'daki oğlunun mezarının yanında gömüldü. Aynı adaya "mutsuz milyoner" olarak tanımlanan ve meçhul bir biçimde banyosunda ölü bulunan kızı Christina da 1988'de gömülecekti. Onassis'in büyük serveti, gemileri ve dünyanın her yerindeki sayısız taşınmazları tek torunu Athena ve "Onassis Vakfı" tarafından yönetiliyor. - MANİSA

Yunanistan, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap: 'Yunan bayrağı dalgalanamaz' - Son Dakika

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