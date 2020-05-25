Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi - Son Dakika

Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi

Kars'ta güvercinlerin aç olduğunu gören vatandaş, evine aldığı ekmeği güvercinlere vererek karınlarını doyurdu.

Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi, System.String[]

Kars'ta güvercinlerin aç olduğunu gören vatandaş, evine aldığı ekmeği güvercinlere vererek karınlarını doyurdu.

Kars'ta Yeni Mahalle'de nöbetçi fırından evine ekmek alan İsmet Dağ, evine giderken güvercinlerin aç olduğunu gördü. Bunun üzerine poşetten çıkardığı ekmeği güvercinlere veren Dağ, bayramda güvercinlerin aç kalmasına duyarsız kalamayacağını belirtti. Duyarlı vatandaş İsmet Dağ, "Bayramdı burada kuşları gördüm. Ekmek verdim. Kuşlar aç kalmasın. Her zaman burada kuşlara ekmek veriyorum" dedi.

Duyarlı vatandaş güvercinleri doyurduktan sonra evinin yolunu tuttu. Bayram günü sokaklarda yiyecek arayan güvercinler ise ekmekten pay kapma mücadelesine girdi. - KARS

Yeni Mahalle, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 12:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi - Son Dakika

Son Dakika

Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Cem Uzan torun sahibi oldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük         
13:01
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum         
12:33
Şehit eşinden, sevdiklerimizle geçirdiğimiz vaktin kıymetini anlatan bayram mesajı Şehit eşinden, sevdiklerimizle geçirdiğimiz vaktin kıymetini anlatan bayram mesajı         
12:11
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı         
12:01
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti         
11:54
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu         
11:54
Ünlü model Demi Rose, fazla kilolarına gelen eleştirilere ateşli pozuyla cevap verdi Ünlü model Demi Rose, fazla kilolarına gelen eleştirilere ateşli pozuyla cevap verdi         
11:36
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı         
11:34
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor         
11:31
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu         
11:28
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor         
11:20
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti         
11:07
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular         
10:57
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu         
10:54
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım         
10:41
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, "katil" sloganıyla protesto edildi         
10:39
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi         
10:31
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor         
10:31
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada         
10:05
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı         
10:02
42 kişi yaşamını yitirmişti! Türkiye'yi yasa boğan faciadan aylar sonra ortaya çıkan fotoğraf 42 kişi yaşamını yitirmişti! Türkiye'yi yasa boğan faciadan aylar sonra ortaya çıkan fotoğraf         
09:52
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü         
09:43
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor         
09:43
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı         
09:38
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı         
09:28
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti         
09:27
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı         
09:27
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek         
09:26
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı         
09:12
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 13:12:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]