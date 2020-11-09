Evine balkondan girmeye çalıştı, yere düştü - Son Dakika

Evine balkondan girmeye çalıştı, yere düştü

09.11.2020 09:31
Evine balkondan girmeye çalıştı, yere düştü, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde anahtarını evde unutan bir kişi merdivenle balkondan eve girmek istedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde anahtarını evde unutan bir kişi merdivenle balkondan eve girmek istedi. Merdiven ile balkona tırmandığı esnada yere düşen şahıs hafif şekilde yaralandı.

Olay, Değirmendere Mahallesi Aldaş Geyiği Sokak'ta bulunan bir sitenin ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan V. isimli bir kişi marketten alışveriş yapmak için evden çıktı. Bir süre sonra evine geri dönen Erhan V. anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Merdiven yardımıyla ikinci katta bulunan dairesine balkondan girmek isteyen ev sahibi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Omzundan yaralanan Erhan V. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

Evine balkondan girmeye çalıştı, yere düştü
Evine balkondan girmeye çalıştı, yere düştü

Değirmendere, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evine balkondan girmeye çalıştı, yere düştü - Son Dakika


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