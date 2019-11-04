Son Dakika Haberleri: Evine balkondan iple sarkarak girmek isterken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Evine balkondan iple sarkarak girmek isterken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Evine balkondan iple sarkarak girmek isterken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da anahtarını evde unutunca 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Evine balkondan iple sarkarak girmek isterken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da anahtarını evde unutunca 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışından emekli olup kesin dönüş yapan 76 yaşındaki Mehmet Seven, eşi ile birlikte pazara gitti. Pazardan dönünce evin anahtarını içeride unuttuğunu fark eden 4 çocuk babası Mehmet Seven, 3. katın balkonunun demirine bağladığı iple 2. kattaki evinin balkonuna girmeye çalışırken tuttuğu ip elinden sıyrılarak beton demine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Seven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Mehmet Seven, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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