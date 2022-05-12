Evine Bıçakla Gelen Cengiz Kılıç'ı Öldüren Kadına Verilen Müebbet Hapis Cezası, Tahrik ve Takdir İndirimiyle 15 Yıla Düşürüldü - Son Dakika

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da, evine bıçakla gelen Cengiz Kılıç'ı öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis alan A.G.'nin cezası, tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıla düşürüldü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 2019 yılında, aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Cengiz Kılıç'ı (35) silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen üç çocuk annesi A.G.'nin 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından yargılanmasına İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Tutuklu sanık A.G., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, sanık ile şikayetçilerin avukatları da hazır bulundu.

"ÖLDÜRMESEYDİM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Duruşmada savunma yapan A.G., önceki duruşmalarda olduğu gibi, "Cengiz Kılıç, öldürmek için benim evime gelmişti. Eğer öldürmeseydim o beni öldürecekti" şeklindeki savunmasını tekrarladı. Son sözü sorulan A.G., pişman olduğunu söyledi.

Sanık ile şikayetçilerin avukatları da mahkemede esasa karşı savunma yaptıktan sonra karar açıklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İNDİRİMLE 15 YILA DÜŞTÜ

Kararını açıklayan mahkeme, A.G.'nin 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapsine karar verdi. Mahkeme, Kılıç'ın elinde bıçakla A.G.'nin evine gitmiş olması ve taraflar arasındaki tartışmanın sebebinin net bir şekilde anlaşılamamış olması sebebiyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı önce 18 yıla, ardından takdir indirimi de uygulayarak 15 yıla düşürdü.

Mahkeme, A.G.'ye, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 10 ay hapis cezası verdi.