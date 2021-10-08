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"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu - Son Dakika

"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu

08.10.2021 15:08

Antalya'da 29 yaşındaki P.K. adlı kadın sabaha karşı "Evine bırakayım" diye aracına davet eden sürücünün cinsel saldırısına uğradığı maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Talihsiz kadın şahsın kendisine iki kez elektrik verdiğini söylerken; polis şüpheliyi bulmak için çalışmalara başladı.

Sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde devriye gezen ekip otosunu durduran P.K. cinsel saldırıya uğradığını ve darp edildiğini söyledi.

"GİDECEĞİN YERE BIRAKAYIM" DEMİŞ

P.K. polise verdiği ifadesinde "Saat 03.00 sıralarında, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde taksi beklerden 1.70 boylarında, kilolu, gür sakallı, esmer tenli bir şahıs beni arabaya davet etti. Ben binmek istemedim. Bir süre sonra yeniden yanıma gelerek 'Benden sana zarar gelmez. Gideceğin yere bırakayım' dedi. Bunun üzerine araca bindim. Bir süre sohbet ederek ilerledikten sonra Kepez bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü fark ettim.

"BAŞIMA İKİ KEZ ELEKTRİK VERDİ"

İlişkiye girmek istediğini söyledi, ben de istemediğimi belirttim. Bunun üzerine tişörtümü çıkarmaya çalıştı. Başaramayınca elektrikli şok aletiyle baş bölgeme iki kez elektrik verdi. Ben de yüzüne biber gazı sıktım. Beni yerde sürükleyip, elimden telefonumu aldı" diye konuştu.

1000 LİRASINI VE KARTLARINI ARAÇTA UNUTMUŞ

P.K., içinde 1000 lira parası ile kartlarının bulunduğu çantasının da araçta kaldığını söyledi. P.K., Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Evine bırakayım diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu
Evine bırakayım diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu

ulusoy, Taksi, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Evine bırakayım' diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu - Son Dakika
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