EVİNE BIRAKILMAYINCA ŞOFÖRÜ BIÇAKLAYIP, MİNİBÜSÜN CAMINI KIRDI, 2 YOLCUYU YARALADI - Son Dakika
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EVİNE BIRAKILMAYINCA ŞOFÖRÜ BIÇAKLAYIP, MİNİBÜSÜN CAMINI KIRDI, 2 YOLCUYU YARALADI

21.07.2022 10:58

ERZURUM'da, kendisini evin önünde indirmeyen minibüs şoförünü elinden bıçaklayan kişi, taşla aracın camını kırıp, 2 yolcuyu da yaraladı.

ERZURUM'da, kendisini evin önünde indirmeyen minibüs şoförünü elinden bıçaklayan kişi, taşla aracın camını kırıp, 2 yolcuyu da yaraladı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yolculardan Berin Aslan, İkisi de birbirine bıçak çekti, Şoför elinden yaralandı. Yolcu olan genç taşla cama vurdu. Arka koltukta oturuyordum. Kucağıma büyük bir taş geldi. Çocuğumun bacakları benim de parmağım yaralandı dedi.

Olay, Palandöken ilçesindeki Maksut Efendi Mahallesi'nden geçen E-80 kara yolu üzerinde meydana geldi. Hınıs ilçesinden Erzurum'a gelen yolculardan biri, şoför Harun Gül'den kendisini evinin önüne götürmesini istedi. Şoför bu isteği geri çevirince tartışma çıktı. Taraflar, birbirine bıçak çekerek saldırdı. Harun Gül'ü elinden bıçaklayan yolcu, minibüsün arka camını da büyük bir taşla kırdı. Kırılan cam parçalarıyla bir kadın ve çocuk hafif yaralandı. Arbede sırasında minibüsteki kadın ve çocuk yolcular büyük panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, şoförü bıçaklayıp yolcuların yaralanmasına neden olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

'KAFAMI ÇEKMESEM TAŞ SURATIMA GELECEKTİ'

Anlamsız bir tartışma sonucu büyük bir korku ve panik yaşadıklarını söyleyen Berin Arslan, Erzurum'a Hınıs ilçesinden geliyoruz. İddiaya göre, yolcu, ilçede minibüs şoförü ile kendisini evin önünde bırakacak diye anlaşmış. Ancak Erzurum'a geldiğimizde şoför, kendisini evinin önüne götüremeyeceğini söyledi ve tartışma çıktı. İkisi de birbirine bıçak çekti. Şoför elinden yaralandı. Yolcu olan genç taşla cama vurdu. Arka koltukta oturuyordum, kucağıma büyük bir taş geldi. Çocuğumun bacakları benim de parmağım yaralandı. Kafamı çekmesem o taş suratıma gelecekti diye konuştu.

Yolcuya evinin önünde indireceğine dair bir şey söylemediğini belirten şoför Harun Gül ise Kendisi arkada oturuyordu. Evinin önüne bırakamayacağımı söyleyince araçtan inip bağırmaya başladı. Minibüsü yumruklayıp, taşla vurdu. Ben de aşağı indiğimde kavga ettik. Tanıdığı bir kişi de gelip bana yumruk attı. O sırada tartıştığım yolcu elimden bıçakladı. Kendisinden şikayetçiyim dedi.

Yolcular, aynı hattaki başka bir minibüsle yollarına devam etti. Yaralı Harun Gül ise önce hastaneye sonra da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVİNE BIRAKILMAYINCA ŞOFÖRÜ BIÇAKLAYIP, MİNİBÜSÜN CAMINI KIRDI, 2 YOLCUYU YARALADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVİNE BIRAKILMAYINCA ŞOFÖRÜ BIÇAKLAYIP, MİNİBÜSÜN CAMINI KIRDI, 2 YOLCUYU YARALADI - Son Dakika
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