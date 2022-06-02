Evine boyaya gittiği kadına taciz içerikli mesajlar gönderdi! Olanları duyan koca sokağı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Evine boyaya gittiği kadına taciz içerikli mesajlar gönderdi! Olanları duyan koca sokağı savaş alanına çevirdi

02.06.2022 13:55

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir boya ustası, evini boyadığı kadının telefonuna taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla dövüldü. Kadının mesajları göstermesiyle deliye dönen kocasının, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı sokak ortasında dövdüğü anlar saniye saniye kameralarda.

Bağcılar'da bir boya ustası evini boyadığı kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Kadın mesajları eşine göstererek, tacize uğradığını söyledi. Duruma öfkelenen eşi, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı aradı.

ALDIĞI YUMRUKLA YERE YIKILDI

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde buldukları boyacıyı sokak ortasında dövdüler. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan boya ustası, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"TAKİP EDİP BURDA SIKIŞTIRMIŞLAR"

Mahalle sakini Tamer Engin, "Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise, "Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler. Biz ne hale geldik böyle. Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı Bağcılar Kaymakamlığı taciz olayına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu Bağcılar Kaymakamlığı taciz olayına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine boyaya gittiği kadına taciz içerikli mesajlar gönderdi! Olanları duyan koca sokağı savaş alanına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:59:31. #1.12#
SON DAKİKA: Evine boyaya gittiği kadına taciz içerikli mesajlar gönderdi! Olanları duyan koca sokağı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement