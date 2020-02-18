Evine çağırdığı komşusunu öldürdü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evine çağırdığı komşusunu öldürdü (2) - Son Dakika

Evine çağırdığı komşusunu öldürdü (2)

6 saat önce

'EMRE'Yİ KAZAYLA ÖLDÜRDÜM'Bursa'da, evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin'i tabancayla başından vurarak, öldüren Erhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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'EMRE'Yİ KAZAYLA ÖLDÜRDÜM'

Bursa'da, evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin'i tabancayla başından vurarak, öldüren Erhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erhan Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Emre'yi sohbet etmek için evime çağırdım. Oturduğumuz sırada ben bakmak için tabancamı çıkardım. Tabancamla oynarken, yanlışlıkla horuzu kaldırdım ve ateş aldı. Emre'nin vurulduğunu gördüm. Emre'nin ilk müdahalesini ben yaptım ve 112'yi de ben aradım. İsteyerek yaptığım bir şey değildi. Emre'yi kazayla öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),


Emre Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:49 Kaynak: DHA
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