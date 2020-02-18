Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

16 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesi'ndeki bir binada oturan Erhan Ç. (31) alt komşusu Emre Şahin'i (26) telefon ederek evine çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında çıkan kavgada Erhan Ç, Şahin'i silahla başından vurdu.

Erhan Ç'nin babası silah sesinin duyulması üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Erhan Ç. olayda kullandığı silahla polis tarafından gözaltına alındı.

Erhan Ç'nin polise verdiği ifadede, arkadaşı Şahin'i bilerek vurmadığını, denemek için tuttuğu silahın kazara ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini iddia ettiği öğrenildi.

Zanlının, Şahin vurulduktan sonra 112 Acil Sağlık Servisi arayıp yardım istediğini ve onun ölümüne sebebiyet vermekten pişmanlık duyduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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