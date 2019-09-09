Evine dönen Maradona'ya 25 bin kişilik karşılama
1 saat önce
Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, teknik direktörlük yapmak için döndüğü ülkesi Arjantin'de kalabalık bir hayran kitlesi tarafından karşılandı
Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, teknik direktörlük yapmak için döndüğü ülkesi Arjantin'de kalabalık bir hayran kitlesi tarafından karşılandı.
Gimnasia y Esgrima takımına teknik direktörlük yapmak için anlaşan Maradona, futbolcularla ilk antrenmanını yaptı. Başkent Buenos Aires yakınlarındaki La Plata şehrinde yapılan antrenmana 25 binden fazla futbolsever seyirci olarak katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:45
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