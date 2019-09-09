Son Dakika Haberleri: Evine dönen Maradona'ya 25 bin kişilik karşılama
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Evine dönen Maradona'ya 25 bin kişilik karşılama

1 saat önce

Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, teknik direktörlük yapmak için döndüğü ülkesi Arjantin'de kalabalık bir hayran kitlesi tarafından karşılandı

Evine dönen Maradona'ya 25 bin kişilik karşılama, System.String[]

Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, teknik direktörlük yapmak için döndüğü ülkesi Arjantin'de kalabalık bir hayran kitlesi tarafından karşılandı.


Gimnasia y Esgrima takımına teknik direktörlük yapmak için anlaşan Maradona, futbolcularla ilk antrenmanını yaptı. Başkent Buenos Aires yakınlarındaki La Plata şehrinde yapılan antrenmana 25 binden fazla futbolsever seyirci olarak katıldı.

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Diego Armando Maradona, Arjantin, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:45 
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