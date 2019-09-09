Evine dönen Maradona'ya 25 bin kişilik karşılama
58 dakika önce
Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, teknik direktörlük yapmak için döndüğü ülkesi Arjantin'de kalabalık bir hayran kitlesi tarafından karşılandı.
Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, teknik direktörlük yapmak için döndüğü ülkesi Arjantin'de kalabalık bir hayran kitlesi tarafından karşılandı
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:48
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