Son Dakika Haberleri: Evine dönen Maradona'ya 25 bin kişilik karşılama
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Evine dönen Maradona'ya 25 bin kişilik karşılama

58 dakika önce

Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, teknik direktörlük yapmak için döndüğü ülkesi Arjantin'de kalabalık bir hayran kitlesi tarafından karşılandı.

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Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, teknik direktörlük yapmak için döndüğü ülkesi Arjantin'de kalabalık bir hayran kitlesi tarafından karşılandı

Evine dönen Maradona'ya 25 bin kişilik karşılama

Diego Armando Maradona, Arjantin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:48 
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