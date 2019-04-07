Son Dakika Haberleri: Evine Dönerken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü

Evine Dönerken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü

1 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mehmet Yılmaz (37) yaşamını yitirirken, bir kadın da hafif yaralandı.

Evine Dönerken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mehmet Yılmaz (37) yaşamını yitirirken, bir kadın da hafif yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Meydan Mahallesi 516 sokakta meydana geldi. Bakkaldan alışveriş yaparak evine giden Mehmet Yılmaz'a iddiaya göre Mehmet A., pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Silahlı saldırıda Mehmet Yılmaz ile adı açıklanmayan bir kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan Mehmet Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Şüpheli Mehmet A., olayda kullandığı tüfeği bırakarak kaçtı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:31 Kaynak: DHA

Hatay, Mehmet Yılmaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Sınırında Nöbet Tutan Bir Askerimiz, Şehit Oldu Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:09:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evine Dönerken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]