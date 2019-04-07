Evine Dönerken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü
1 saat önce
HATAY'ın İskenderun ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mehmet Yılmaz (37) yaşamını yitirirken, bir kadın da hafif yaralandı.
HATAY'ın İskenderun
ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mehmet Yılmaz
(37) yaşamını yitirirken, bir kadın da hafif yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Meydan Mahallesi
516 sokakta meydana geldi. Bakkaldan alışveriş yaparak evine giden Mehmet Yılmaz'a iddiaya göre Mehmet A., pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Silahlı saldırıda Mehmet Yılmaz ile adı açıklanmayan bir kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan Mehmet Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Mehmet A., olayda kullandığı tüfeği bırakarak kaçtı. Polis
, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
- Hatay
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:31 Kaynak: DHA
Hatay Sınırında Nöbet Tutan Bir Askerimiz, Şehit Oldu
Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle