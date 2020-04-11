Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı (2) - Son Dakika

BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Mersin'de, evine ekmek getiren ekipleri görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamayan Gusup Çelik'i (86), Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak evinde ziyaret etti. Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Çelik, evden çıkamadığı için ekmek talebinde bulundu. Ekipler fırından ekmek alarak, yaşlı adamın evine gitti. Ekiplerin getirdiği ekmek ve gazeteyi alan Çelik, duygulanarak gözyaşı döktü. Yaşlı adamın durumunu öğrenen Başkan Gültak, Çelik'i evinde ziyaret etti. Yaşlı adama erzak kolisi bırakan ve diğer ihtiyaçlarını da not alan Gültak, Çelik'e evinde kalmasını ve ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.