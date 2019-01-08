Evine Ekmek Götüren Bisikletliye Otomobilin Çarpması

Aydın
'da evine ekmek götüren bisikletli gence otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan ve kaçan sürücü tutuklandı.
Kızılcaköy Mahallesi'nde 1 Aralık
2018'de evine ekmek götürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü İlyas Uzuner'in (24) ölümüne ilişkin soruşturma yürüten Aydın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri kazayı bildiren İ.B'nin ifadesine başvurdu.
Olayın gerçekleştiği an ve sonrasındaki güvenlik kamerası ile MOBESE kayıtlarını yeniden inceleyen ekipler, ifadesinde çelişkiler tespit ettiği İ.B'yi gözaltına aldı.
İ.B'nin ifadesinde, arkadaşı "Onur Kocabaş
'ın kendisini aradığını, bir bisikletliye çarparak kaza yaptığını, alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alındığı için sağlık ekiplerini arayamadığını ve olay yerinden ayrıldığını, çarptığı kişinin alınması için kendisinin 112 ve 156'yı aramasını" istediğini anlatması üzerine Onur Kocabaş gözaltına alındı.
İncelemeyi derinleştiren ekipler, olay yerinde bulunan otomobil parçaları ile Kocabaş'ın kullandığı otomobilin uyumlu olduğunu tespit etti.
Jandarmadaki ifadesinde kazayı itiraf ettiği bildirilen Kocabaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, Kocabaş'ın CHP Germencik
Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.
Kaza
Aydın- İzmir
kara yolu Kızılcaköy mevkisinde 1 Aralık 2018'de plakası ve tipi tespit edilemeyen bir araç, bisikletiyle yol kenarında seyreden İlyas Uzuner'e (24) çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Uzuner'in 3 günlük tedavisinin ardından beyin ölümü gerçekleşmiş ve organları ailesi tarafından bağışlanmıştı.