Evine garajın çatısından girmeye çalışırken 3 metre yükseklikten düştü

Olay, akşam saatlerindeCumhuriyet Mahallesi Ateş Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Fırah H., anahtarını unuttuğu için garaj çatısından tarmanarak evine girmeye çalıştı. Fırat H., garajın çatısında yürürken plastik bölümün kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan Fırat H., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Fırat, Güncel, Son Dakika

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