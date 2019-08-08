Evine geldiği gibi yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne polis göz açtırmıyor.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:57 Kaynak: İHA
'in Edremit
ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne polis göz açtırmıyor. FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan memurluktan ihraç ve 1 yıl 13 ay hapis cezası ile aranma kaydı olan şahıs, evine geldiği gibi kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) görevlileri istihbarat üzerine takibe aldıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan memurluktan ihraç ve 1 yıl 13 ay hapis cezası ile aranma kaydı olan Tamer T. isimli kişiyi evine geldiği gibi kıskıvrak yakaladı. Adı geçen kişi ifadesi sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye
Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
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