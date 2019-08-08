Son Dakika Haberleri: Evine geldiği gibi yakalandı
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Evine geldiği gibi yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne polis göz açtırmıyor.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne polis göz açtırmıyor. FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan memurluktan ihraç ve 1 yıl 13 ay hapis cezası ile aranma kaydı olan şahıs, evine geldiği gibi kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) görevlileri istihbarat üzerine takibe aldıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan memurluktan ihraç ve 1 yıl 13 ay hapis cezası ile aranma kaydı olan Tamer T. isimli kişiyi evine geldiği gibi kıskıvrak yakaladı. Adı geçen kişi ifadesi sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:57 Kaynak: İHA
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