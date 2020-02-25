Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu - Son Dakika

Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu

6 saat önce

Bursa'da bir şahıs, evine gelerek tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu.

Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu, System.String[]

Bursa'da bir şahıs, evine gelerek tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.T. (24), arkadaşı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.K. (37) ile konuşmak için 2. Bakır Sokakta bulunan evine gitti. Evin içerisinde bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce, T.K, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak H.A.T.'ye ateş etti. H.A.T. kanlar içerisinde yerde kalırken, gürültüyü duyan mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından H.A.T.'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, T.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. T.K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, hastanede tedavi altına alınan H.A.T.'nin yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bursa'nın Dedeler köyünde Selahaddin Buhrani Hazretlerine saygıdan 600 yıldır davul ve zurna çalınmıyor
Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti Atakan Kayalar hakkındaki skandal sözleri, ulaştırma görevlisini işinden etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Kerim'e söz verdiği telefonu gönderdi

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]