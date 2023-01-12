Evine gelen hırsızı kapı deliğinden görüntüledi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Evine gelen hırsızı kapı deliğinden görüntüledi... O anlar kamerada

12.01.2023 12:54

Evine gelen hırsızı kapı deliğinden görüntüledi.

Evine gelen hırsızı kapı deliğinden görüntüledi... O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişi evine gelen hırsızlık şüphelisini kapı deliğinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti, jandarma ekipleri de yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Akbez mahallesinde ikamet eden H.D.R. evde bulunduğu esnada kapı zili çalındı. Kapı deliğinden baktığında dilenci olduğunu fark eden ev sahibi, kapıyı açmaması üzerine kapısının zorlama yoluyla açmaya çalışıldığını fark etti. O anları cep telefonu ile kaydeden müşteki, kendisini fark eden şüphelinin kaçması üzerine jandarmaya haber verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Suç Araştırma Timi timi kısa sürede harekete geçerek şüpheli P.A. adlı kadını aynı mahallede gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada şüphelinin gittiği evlerde önce kapıyı çaldığı kapıyı açan olursa yardım topladığı evde kimse yoksa özel aparat kullanarak içeri girdiği belirlendi.

Çok sayıda hırsızlık suç kaydının bulunan P.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Hisarcık, Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine gelen hırsızı kapı deliğinden görüntüledi... O anlar kamerada - Son Dakika

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