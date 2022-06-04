Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı - Son Dakika
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Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı

04.06.2022 00:45
Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı

İzmit'te, misafirliğe gittiği evde intihar ettiği iddia edilen Olcay Ersoy'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olcay Ersoy'un intihar ettiğini söyleyen arkadaşı F.T., kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği olay 11 Temmuz 2021 günü İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Olcay Ersoy, F.T. isimli arkadaşının evine misafirliğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı F.T., 112 Acili arayarak Olcay Ersoy'un intihar ettiğini söyledi.

İFADELERİNİN ALINMASINININ ARDINDAN SERBEST KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile başından vurulması sonucu ağır yaralanan Ersoy'u hastaneye götürdü. Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ev sahibi F.T. ve o sırada evde bulunan Ş.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Misafir olduğu evde intihar ettiği öne sürülen gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Olcay Ersoy

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI"

Soruşturmayı derinleştiren polis, olay yeri inceleme raporları ve otopsi raporlarının ardından Olcay Ersoy'un şüpheli bir şekilde öldüğüne kanaat getirdi. Bunun üzerine ev sahibi F.T. ve Ş.T. dün gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ev sahibi F.T. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
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Kaynak: DHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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