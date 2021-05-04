Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor - Son Dakika

Evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor

TOKAT - Tokatlı hayvansever her akşam bağ evlerine kadar gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Tokat merkeze bağlı Avlunlar köyünde yaşayan emekli Enginve Sevgi Gezbel çifti bağ evlerine gelen tilki ile kurdukları bağ görenler şaşırtıyor. Akşam ve sabah saatlerinde bağ evine gelen tilki kendine ikram edilen yiyecekleri çiftin elinden yiyor. Tavuk, ekmekle yemek artıklarının yanı sıra tilkinin üzüm yemesi görenleri şaşırtıyor. Evin camından içeri kafasını uzatarak verilen yiyecekleri yiyen tilkinin kameralara yansıyan o anları ise görenleri şaşırtıyor. Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilki ailesini sabah akşam besleyen çift ise bu durumdan oldukça mutlu.

Yaklaşık iki yıldır tilkileri beslediklerini belirten Gezbel, "Ben onlara dünyada diye hitap etmeyi çok seviyorum. Akşam yemeği yemek için kendi belirlediği saatlerde geliyorlar. Birde sabah 05.00'den sonra kahvaltı yedikten sonra yuvalarına dönüyorlar. Yavruları büyüdü. Kışında hali ile bahçemize gidemediğimiz de hafta bir iki defa yiyecek götürdük. İnşallah bu dostluğumuz devam eder. Biz memnunuz" diye konuştu.