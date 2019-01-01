Evine Gelen Tilkiyi Kendi Eliyle Besledi
1 saat önce
Evine gelen tilkiyi kendi eliyle beslediKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan İsa Çakal, havaların soğumasıyla yiyecek bulamayan ve aç kalıp evine gelen tilkiyi eliyle besledi.
Evine gelen tilkiyi kendi eliyle besledi
KARS - Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde yaşayan İsa Çakal, havaların soğumasıyla yiyecek bulamayan ve aç kalıp evine gelen tilkiyi eliyle besledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ikamet eden İsa Çakal'ın evinin önüne havaların soğumasıyla aç kalan tilkiler gelmeye başladı. Tilkileri gören Çakal, zaman zaman onlara aç kalmaması için yiyecek vermeye başladı. Yavru olduğu tahmin edilen tilki, ekmek alırken cep telefonuyla görüntülendi.
Tilkinin sürekli evlerinin olduğu yere geldiğini ve kent insanının doğaya ve yaban hayatına karşı son derece duyarlı olduğunu belirten Çakal, bu tarz davranışların örnek olmasını dilediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
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