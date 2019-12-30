Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü - Son Dakika

Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bir adamın evine getirdiği obüs mermisinin patlaması sonucu, aynı aileden 5 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bir adamın evine getirdiği obüs mermisinin patlaması sonucu, aynı aileden 5 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC ordusunun ayrılıkçılara yönelik büyük çaplı operasyon yürüttüğü doğu bölgesinde, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Lubero kentinin Munoli köyünde yaşayan bir adam yerde bulduğu obüs mermisini evine getirerek uğraşmaya başladı.

Lubero Bölge Yöneticisi Richard Nyembo's Nyembo, yaptığı açıklamada, ismi belirtilmeyen şahsın elindeki merminin patlaması sonucu aynı evde yaşayan 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Nyembo, Lubero bölgesinin, uzun süredir ayrılıkçı grupların saldırılarına sahne olduğunu belirtti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatan ordu, Ruandalı ayrılıkçı grupları hedef almaya başlamıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmediğini açıkladı
İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:06 Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
22:06 105 yaşındaki Seyit dedeye Vali ziyareti - Son Dakika
22:05 Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
22:05 Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı - Son Dakika
21:59 Ulaşamadığı 3 kişiden dolayı imar affından yararlanamayan Kıbrıs gazisi mağdur oldu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]