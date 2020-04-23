Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Evine gidemeyen sağlıkçılardan kaldıkları otelde 23 Nisan kutlaması

İSTANBUL - Korona virüsle en ön safta mücadele ettikleri için evlerine gidemeyen sağlık personelleri, saat 21.00'de istirahat ettikleri otelin balkon kısımlarına çıkarak istiklal marşı okuyup, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta bulunan sağlık çalışanları da saat 21.00'ı gösterdiğinde istirahat ettikleri otelin iç kısmındaki balkon bölümüne çıkarak saygı duruşunda bulundu. Evine gidemedikleri için otelde kalan sağlık personelleri Türk bayrağı açarak saat 21.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu. Sağlıkçılar adına kısa bir konuşma yapan bir personel, "Atatürk'ün liderliğinde meclisimizin 100. Yıldönümünde biz evine gidemeyen sağlıkçılar olarak 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Bizler sizin için sahadayız, sizlerde bizim için evde kalın" diyerek vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.