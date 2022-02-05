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Evine giderken bir anda kendini yeraltında bulmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Evine giderken bir anda kendini yeraltında bulmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı

05.02.2022 11:27

Evine giderken bir anda kendini yeraltında bulmuştu.

Evine giderken bir anda kendini yeraltında bulmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı

Yardıma giden arkadaşının da çukura düştüğü ve kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, evine giderken kaldırımın çökmesi sonucu oluşan 2 metrelik çukurun içine düşmüş, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrasında kurtarılmıştı. Şahsın çukuru düşme anının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere, yardıma koşan arkadaşının da içine düştüğü ve kendi imkanlarıyla çıktığı da yansıdı.

Olay, dün merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Devlet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan Sait Dağdeviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukurun içerisine düştü. Dağdeviren'in bağrışlarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yeniden oluşabilecek bir çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla içerideki toprağı kazdı. Bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren de ekiplere zaman zaman yardım etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Dağdeviren bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anın görüntüsü ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kaldırım bir anda çökmesi ve Dağdeviren'in içine düştüğü görüldü. Görüntülere, yardıma koşan arkadaşının da içine düştüğü ve kendi imkanlarıyla çıktığı da yansıdı.

Evine giderken bir anda kendini yeraltında bulmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı
Evine giderken bir anda kendini yeraltında bulmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı
Evine giderken bir anda kendini yeraltında bulmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı

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İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evine giderken bir anda kendini yeraltında bulmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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