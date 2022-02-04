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Evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı - Son Dakika

Evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı

04.02.2022 00:45

Evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı Elazığ'da bir şahıs, evine giderken kaldırımın çökmesi sonucu içine düştü.

Evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, evine giderken kaldırımın çökmesi sonucu içine düştü. Neye uğradığına şaşıran ve kendini biranda yer altında bulan şahıs, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Devlet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan Sait Dağdeviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik kuyunun içerisine düştü. Dağdeviren'in bağrışlarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yeniden oluşabilecek bir çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla içerideki toprağı kazdı. Bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren de ekiplere zaman zaman yardım etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Dağdeviren bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan belediye ekiplerinin çukuru kapatılmak için çalışma başlattığı bildirildi.

Olayı anlatan Aydın Karataş, "Arkadaş buradan giderken kaldırım çöktü. İçine düştü. Bizde itfaiye görünce aşağı indik. Geldik buraya arkadaşın ayağının yarısına kadar içeri girmiş" dedi.

Evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı
Evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı
Evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı

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İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı - Son Dakika


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