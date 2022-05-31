EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika
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EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

31.05.2022 15:54

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Hasret Şişman (29) sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Hasret Şişman (29) sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırması üzerine tedavi gören Hasret Şişman, önlem alınmasını istedi.

Olay, 25 Mayıs günü Devrek ilçesi Yeni Mahalle Topyeri mevkisinde meydana geldi. Bir mağazada çalışan Hasret Şişman, işten çıkıp eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hasret Şişman köpeğin sol bacağından ısırması üzerine Devrek Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Sesini duyan vatandaşların yardımına koştuğunu söyleyen Şişman, 'Eve gidiyordum karanlıktı. Bir köpek hırlamaya başlayınca, diğer köpekler de bana saldırmaya başladı. Bir köpeğin arkadan ısırdığını hissettim, elimdeki poşetlerle kendimi korumaya çalıştım. Cami hocası ve komşular koştu, yetişti. İyi ki varlar, yoksa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Bence buna bir çözüm bulunsun başka kimsenin canı yanmasın.' dedi.

Hasret Şişman sorunu yetkilere bildirdiğini, ancak köpeklerin hala başıboş gezdiğini belirterek, önlem alınmasını istedi. (DHA)

EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

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Kaynak: DHA

Devrek, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika


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