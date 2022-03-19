EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISIYLA YARALANDI - Son Dakika
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EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISIYLA YARALANDI

19.03.2022 16:58

ADIYAMAN'da, yürüyerek evine giderken köpeklerin saldırdığı Haydar Hazar (40), yaralandı.

ADIYAMAN'da, yürüyerek evine giderken köpeklerin saldırdığı Haydar Hazar (40), yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden Haydar Hazar, yürüdüğü sırada 4 sokak köpeğin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından yaralanan Hazar, olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Haydar Hazar, "Yürüyerek eve giderken yolda 8 köpek gördüm. Köpeklerden 4'ü bir anda bana saldırmaya başladı. Sol bacağım ve sağ kolumdan yaralandım. Yoldaki taşları atarak köpeklerden kurtuldum" dedi.

Öte yandan olayın ardından bölgeye giden belediye ekipleri, bulduğu başıboş sokak köpeklerini toplayarak barınağa götürdü.

EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISIYLA YARALANDI
EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISIYLA YARALANDI
EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISIYLA YARALANDI

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNE GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISIYLA YARALANDI - Son Dakika


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