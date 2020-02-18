Evine giderken motosikletin çarptığı taksi sürücüsü öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evine giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarptığı 52 yaşındaki taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, dün Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki taksi sürücüsü Kazım Çağlar'a, mesaisinin sonlanmasının ardından eve gitmek için yürürken yolun karşısına geçtiği sırada trafik polisi A.M. idaresindeki motosiklet çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çağlar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çağlar yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çağlar'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra İstasyon Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ