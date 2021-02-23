Evine giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk dehşeti yaşadı - Son Dakika

Evine giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk dehşeti yaşadı

23.02.2021 09:53

Evine giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk dehşeti yaşadı Komşularının zorlu çabaları sonucu yaralı kurtarılan çocuk tedavi altına alındı Çocuğun yaşadığı dehşeti anlatan komşuları: "Vurduk vurduk kurtaramadık" Kocaeli'de evine gittiği sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan...

Evine giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk dehşeti yaşadı

Komşularının zorlu çabaları sonucu yaralı kurtarılan çocuk tedavi altına alındı

Çocuğun yaşadığı dehşeti anlatan komşuları:

"Vurduk vurduk kurtaramadık"

KOCAELİ - Kocaeli'de evine gittiği sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan 8 yaşındaki çocuk, yardıma koşan komşularının çabası ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Kartepe Arslanbey Mahallesi Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 yaşındaki Yusuf A. adlı çocuk, evine doğru yürüdüğü sırada sokakta bulunan bir köpeğin saldırısına uğradı. Yere düşen Yusuf A.'ya köpeğin ısırdığını gören çevredekiler ise hızla koşarak, köpeğin elinden çocuğu kurtarmaya çalıştı. Uzun mücadelelerin ardından köpeğin saldırısından kurtarılan Yusuf A.'nın yaralandığını gören komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yusuf A., ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve ellerinden ısırıklarla yaralandığı belirlenen yaralı çocuk tedavi altına alındı. Saldırı sonucu korkudan şoka giren ve hastanede tedavisi süren Yusuf A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçük arkadaşının yaşadığı dehşeti anlattı

Köpeğin saldırısına uğrayan arkadaşını son anda kurtardıklarını anlatan Yusuf Emre Özkal, "Arkadaşıma burada saldırdı. Burada ayağını kesti, yüzünü parçaladı" dedi.

"Vurduk vurduk kurtaramadık"

Korku dolu anları anlatan Remziye Özkal ise, "Buradan böyle yoldan giderken çocuğu tuttu, 8 yaşında herhalde. Vurduk vurduk kurtaramadık, komşuyu çağırdım o geldi sopayla işte. Bir de ufak çocuk var Allah razı olsun ondan bisikletle o kurtardı onu" dedi.

Evine giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk dehşeti yaşadı
Evine giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk dehşeti yaşadı
Evine giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk dehşeti yaşadı
Evine giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk dehşeti yaşadı

Arslanbey, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evine giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk dehşeti yaşadı - Son Dakika


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