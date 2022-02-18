Evine gidip, kardeşini bacağından vurdu - Son Dakika

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Sezgin Ş., evine gidip, tartıştığı kardeşi Seçkin Ş.'yi (38) tabancayla bacağından yaraladı. Polis, kaçan Sezgin Ş.'yi her yerde arıyor.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta meydana geldi. Sezgin Ş., evine gittiği kardeşi Seçkin Ş. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sezgin Ş., bu sırada belinden çıkardığı tabancayla Seçkin Ş.'nin bacaklarına doğru ateş etti. Sol bacağına 2 mermi isabet eden Seçkin Ş., kanlar içinde yere yığılırken, Sezgin Ş. ise araçla kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seçkin Ş. de sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seçkin Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis de kaçan Sezgin Ş.'yi her yerde arıyor.