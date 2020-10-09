Evine girdiği 76 yaşındaki kadını rehin almaya çalışan şüpheli adliyede - Son Dakika

Evine girdiği 76 yaşındaki kadını rehin almaya çalışan şüpheli adliyede
09.10.2020 11:51
İZMİT'te, dün öğle saatlerinde evine girerek Emine D.'yi (76) rehin almaya çalışan Gökhan A., adliyeye sevk edildi.
İZMİT'te, dün öğle saatlerinde evine girerek Emine D.'yi (76) rehin almaya çalışan Gökhan A., adliyeye sevk edildi.
İzmit'te dün yaşanan olayda, elinde bıçak olan Gökhan A. bir binanın 2'nci katındaki hukuk bürosundan hırsızlık yapmaya kalktı. Hukuk bürosunda çalışanlar tarafından engellenen Gökhan A., aynı binanın 3'üncü katında yaşayan Emine D.'yi rehin almaya çalıştı. Evinin balkonuna sığınan kadın itfaiye tarafından kurtarılırken, eve balkondan giren polis ekipleri Gökhan A.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.Emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Gökhan A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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