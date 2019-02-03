Evine Girdiği Kadına Tecavüze Kalkışan Zanlı Adliyede (2)
45 dakika önce
TUTUKLANDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde, zorla evine girdiği yalnız yaşayan T.İ.'ye (30) bıçak zoruyla tecavüz etmeye çalışan, yaşanan boğuşmanın ardından kaçıp, saklandığı dağlık arazide yakalanan Ramazan Gül (33), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...
TUTUKLANDI Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde, zorla evine girdiği yalnız yaşayan T.İ.'ye (30) bıçak zoruyla tecavüz etmeye çalışan, yaşanan boğuşmanın ardından kaçıp, saklandığı dağlık arazide yakalanan Ramazan Gül (33), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Seydikemer Eşen
E tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla),
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:33 Kaynak: DHA
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